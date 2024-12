Domingo promete calor e céu nublado em Aquidauana

O Pantaneiro

A previsão do tempo para este domingo, dia 22, em Aquidauana indica condições climáticas típicas da nova estação. O céu deve permanecer nublado a maior parte do dia e os termômetros não devem marcar mais de 30 graus. Além disso, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de chuvas intensas, válido até segunda-feira, 9 horas. Espera-se precipitação entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Em caso de rajadas de vento, recomenda-se não se abrigar debaixo de árvores e evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Recomenda-se que os moradores e visitantes de Aquidauana estejam atentos às condições climáticas e tomem as devidas precauções para garantir a segurança durante o período de instabilidade.