Domingo promete ser de temperaturas amenas para Aquidauana

Tempo em Piraputanga / O Pantaneiro

Aquidauana amanhece com céu claro e promete um dia típico do inverno sul-mato-grossense. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a previsão para este domingo, 11 de agosto de 2024, indica um dia ensolarado, com poucas nuvens e temperaturas amenas pela manhã.

Pela manhã, a cidade deve registrar mínimas em torno de 18°C, proporcionando um clima agradável para quem deseja aproveitar as atividades ao ar livre.

À medida que o dia avança, os termômetros devem subir, com a máxima prevista alcançando os 32°C durante a tarde. O calor típico da região se intensifica, mas sem previsões de chuva, o que garante um clima seco para todo o período.

Os ventos, vindos do sudeste, devem ser moderados, com velocidades variando entre 10 e 20 km/h, refrescando o ambiente e amenizando a sensação térmica. A umidade relativa do ar, por sua vez, pode cair para níveis entre 35% e 40% nas horas mais quentes do dia, exigindo atenção redobrada com a hidratação.

Com o cair da noite, as temperaturas devem retornar a níveis mais confortáveis, situando-se em torno de 22°C, o que garante uma noite agradável para quem desejar curtir o final de domingo.

Com a combinação de calor e baixa umidade, é importante que a população de Aquidauana se mantenha hidratada ao longo do dia e evite exposição prolongada ao sol, especialmente entre as 10h e as 16h. Não esqueça do protetor solar e do uso de roupas leves.

O clima seco e estável previsto para este domingo promete ser um grande aliado para a realização dos eventos em comemoração ao aniversário da cidade, garantindo conforto e segurança para todos os participantes.