26 de Outubro de 2025

Meteorologia

Domingo promete ser nublado e com possibilidade de chuvas

Está em vigor um alerta laranja para acumulado de chuva até as 22h59,

Da redação

Publicado em 26/10/2025 às 08:19

Atualizado em 26/10/2025 às 08:23

Durante a manhã, as condições devem se manter nubladas, com aumento das nuvens e possibilidade de pancadas mais intensas de chuvas / O Pantaneiro

O domingo (26) promete ser de tempo instável em Aquidauana e Anastácio, com previsão de céu nublado e risco significativo de tempestades ao longo do dia. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), está em vigor um alerta laranja para acumulado de chuva até as 22h59, com estimativas de precipitação entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia. A recomendação é que a população evite enfrentar o mau tempo e redobre os cuidados com segurança, especialmente em áreas suscetíveis a alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamento de rios.

Durante a manhã, as condições devem se manter nubladas, com aumento das nuvens e possibilidade de pancadas mais intensas a partir do fim da manhã. No início da tarde, o tempo continua instável, com registros de tempestades e chuva persistente. As temperaturas devem variar entre 24°C e 29°C, com sensação térmica elevada em períodos de pausa da chuva. No fim da tarde e início da noite, há nova chance de precipitações fortes, antes de uma leve melhora no tempo durante a madrugada.

O Inmet orienta que os moradores fiquem atentos às orientações da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros. Em caso de emergência, os contatos são 199 e 193, respectivamente. Também é recomendado desligar aparelhos elétricos durante tempestades, evitar estacionar veículos próximos a córregos ou locais sujeitos a enchentes e proteger pertences da água em caso de risco de inundação.

Com esse cenário, o domingo deve ser de clima fechado e atenção redobrada em Aquidauana e Anastácio. A recomendação é planejar as atividades do dia levando em conta as condições meteorológicas, evitando compromissos ao ar livre durante os períodos de maior intensidade da chuva.

