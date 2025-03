Domingo promete sol com nuvens e chuva rÃ¡pida para Aquidauana

Previsão do tempo em Aquidauana / O Pantaneiro

A previsão meteorológica para Aquidauana é de sol com algumas nuvens e possibilidade de chuvas rápidas durante o dia e à noite, neste domingo, 30 de março de 2025. As temperaturas devem variar entre mínima de 23°C e máxima de 31°C. A probabilidade de chuva é de 69%, com um acumulado estimado em 3,7 mm. Os ventos devem soprar de leste a norte, com velocidade média de 5 km/h. A umidade relativa do ar deve oscilar em torno de 68%.

Até o dia 23 de março, Aquidauana registrou 105 mm de chuva, correspondendo a 69% da média histórica para o mês, que é de 153 mm.

Recomenda-se que os moradores estejam atentos às condições climáticas e tomem as precauções necessárias para eventuais chuvas rápidas ao longo do dia.