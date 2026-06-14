Domingo será chuvoso em Aquidauana e região

A manhã deste domingo (14) começou com céu encoberto e chuva em diversos pontos de Aquidauana. As temperaturas permaneceram amenas nas primeiras horas do dia, variando entre 20°C e 24°C, proporcionando um clima mais fresco para a população. A previsão meteorológica indica a manutenção da instabilidade atmosférica ao longo de todo o domingo.

De acordo com os institutos de meteorologia, o município deve registrar muitas nuvens durante a manhã, com possibilidade de chuva isolada. No período da tarde, a tendência é de pancadas de chuva mais intensas, acompanhadas por forte nebulosidade, enquanto à noite o tempo segue fechado, com condições favoráveis para novas precipitações.

A combinação de umidade elevada e temperaturas moderadas mantém a sensação térmica agradável, embora o tempo instável exija atenção de quem pretende realizar atividades ao ar livre. A recomendação é que moradores e visitantes mantenham guarda-chuvas e capas de chuva à disposição durante todo o dia.