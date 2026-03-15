Domingo serÃ¡ de calor e pouca chance de chuva em Aquidauana

Mesmo com a previsÃ£o de tempo firme, o mÃªs de marÃ§o ainda faz parte do perÃodo chuvoso em Mato Grosso do Sul.
VocÃª RepÃ³rter
O domingo deve ser marcado por tempo quente e baixa possibilidade de chuva em Aquidauana e Anastácio. De acordo com informações do site Climatempo, as temperaturas na cidade devem variar entre 23°C e 33°C ao longo do dia.
A manhã começou com temperaturas mais amenas, próximas dos 23°C, mas o calor deve aumentar gradualmente durante o período da tarde, quando os termômetros podem atingir os 33°C. Apesar da presença de algumas nuvens em determinados momentos, a chance de chuva é considerada mínima para este domingo.
Outro fator que deve chamar a atenção é a sensação térmica, que pode ficar ainda mais elevada devido à combinação entre calor e umidade, fazendo com que a temperatura percebida pela população seja superior à registrada pelos termômetros.
Com o clima quente, especialistas recomendam que a população mantenha a hidratação, utilize protetor solar e evite exposição prolongada ao sol nos horários de maior intensidade, especialmente no período entre o final da manhã e o meio da tarde.
Mesmo com a previsão de tempo firme, o mês de março ainda faz parte do período chuvoso em Mato Grosso do Sul, o que significa que mudanças nas condições do tempo podem ocorrer nos próximos dias.
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