Domingo será de calor e tempo firme em Aquidauana

Os moradores de Aquidauana devem enfrentar mais um domingo de calor e tempo firme. De acordo com informações do site Climatempo, não há previsão de chuva para o município ao longo do dia.

As temperaturas devem variar e a máxima não deve ultrapassar os 33°C, mantendo o clima quente típico da região nesta época do ano. Já nas primeiras horas da manhã, o tempo segue mais ameno, mas o calor ganha intensidade durante a tarde.

O céu deve permanecer com poucas nuvens e o tempo seco também exige atenção redobrada com a hidratação, principalmente para quem pretende aproveitar atividades ao ar livre.

A orientação é para que a população evite exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes do dia, além de reforçar o consumo de água para minimizar os efeitos das altas temperaturas.