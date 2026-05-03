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Domingo será de calor e tempo firme em Aquidauana

De acordo com informações do site Climatempo, não há previsão de chuva para o município ao longo do dia.

Redação

Publicado em 03/05/2026 às 06:48

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Os moradores de Aquidauana devem enfrentar mais um domingo de calor e tempo firme. De acordo com informações do site Climatempo, não há previsão de chuva para o município ao longo do dia.

As temperaturas devem variar e a máxima não deve ultrapassar os 33°C, mantendo o clima quente típico da região nesta época do ano. Já nas primeiras horas da manhã, o tempo segue mais ameno, mas o calor ganha intensidade durante a tarde.

O céu deve permanecer com poucas nuvens e o tempo seco também exige atenção redobrada com a hidratação, principalmente para quem pretende aproveitar atividades ao ar livre.

A orientação é para que a população evite exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes do dia, além de reforçar o consumo de água para minimizar os efeitos das altas temperaturas.

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