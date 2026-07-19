Domingo será de calor e tempo firme em Aquidauana

Você Repórter

Os moradores de Aquidauana terão um domingo (19) de tempo estável e temperaturas elevadas. A previsão indica mínima de 24°C e máxima de 31°C, com predomínio de sol ao longo do dia e sem previsão de chuva.

O clima deve favorecer atividades ao ar livre, mas a recomendação é que a população redobre os cuidados com a hidratação e evite exposição prolongada ao sol nos horários de maior intensidade, entre o fim da manhã e o início da tarde.

Mesmo sem expectativa de precipitações, a sensação de calor pode ser elevada durante a tarde, exigindo atenção especial de crianças, idosos e pessoas com problemas de saúde.

A estabilidade do tempo também beneficia quem pretende viajar ou participar de eventos ao ar livre, já que as condições meteorológicas apontam para um dia de céu com poucas nuvens e baixa probabilidade de mudanças no tempo.

A orientação é manter o consumo de água, utilizar roupas leves e, sempre que possível, fazer uso de protetor solar para minimizar os efeitos das altas temperaturas.