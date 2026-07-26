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Domingo será de calor e tempo firme em Aquidauana

Máxima chega aos 33°C e temperaturas devem subir ainda mais nos próximos dias

Redação

Publicado em 26/07/2026 às 09:56

Atualizado em 26/07/2026 às 10:17

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O Pantaneiro

Os moradores de Aquidauana terão um domingo (26) de tempo firme e calor. A previsão indica céu com poucas nuvens, sem possibilidade de chuva, e temperatura máxima de 33°C durante a tarde. Nas primeiras horas do dia, o clima permanece mais ameno, mas o calor ganha força ao longo da manhã e predomina durante todo o período da tarde.

A tendência para os próximos dias é de continuidade do tempo seco em toda a região. Os principais modelos meteorológicos não apontam previsão de chuva, enquanto as temperaturas devem subir gradativamente, com máximas podendo superar os 35°C no fim da semana. O cenário também favorece a redução da umidade relativa do ar durante as tardes, exigindo atenção com a hidratação e a exposição prolongada ao sol.

Diante da persistência do tempo seco e das altas temperaturas, a recomendação é aumentar a ingestão de água, evitar atividades físicas nos horários mais quentes do dia e redobrar os cuidados com crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios

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