Domingo será de calor em Aquidauana

Tempo em Aquidauana / O Pantaneiro

A cidade de Aquidauana amanheceu com clima típico de verão nesta quarta-feira, com céu azul, sol forte e poucas nuvens logo nas primeiras horas do dia. O tempo firme marcou o início da manhã, favorecendo atividades ao ar livre.

De acordo com informações do site Climatempo, as temperaturas ao longo do dia devem variar entre 23°C e 33°C, mantendo a sensação de calor intenso principalmente no período da tarde. Apesar do predomínio do sol, há 40% de chance de chuva, porém com baixo volume, inferior a 2 milímetros, o que indica possibilidade de pancadas rápidas e isoladas.

Mesmo com a previsão de chuva fraca, a tendência é de que o sol continue predominando durante a maior parte do dia, caracterizando mais um dia quente e típico da estação.

A orientação é que a população se mantenha hidratada, evite exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes e fique atenta a possíveis mudanças rápidas no tempo, comuns neste período do ano.