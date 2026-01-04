Domingo será de calor em Aquidauana

Dia amanheceu ensolarado com poucas nuvens anunciando o calor típico de verão
Tempo em Aquidauana / O Pantaneiro
A cidade de Aquidauana amanheceu com clima típico de verão nesta quarta-feira, com céu azul, sol forte e poucas nuvens logo nas primeiras horas do dia. O tempo firme marcou o início da manhã, favorecendo atividades ao ar livre.
De acordo com informações do site Climatempo, as temperaturas ao longo do dia devem variar entre 23°C e 33°C, mantendo a sensação de calor intenso principalmente no período da tarde. Apesar do predomínio do sol, há 40% de chance de chuva, porém com baixo volume, inferior a 2 milímetros, o que indica possibilidade de pancadas rápidas e isoladas.
Mesmo com a previsão de chuva fraca, a tendência é de que o sol continue predominando durante a maior parte do dia, caracterizando mais um dia quente e típico da estação.
A orientação é que a população se mantenha hidratada, evite exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes e fique atenta a possíveis mudanças rápidas no tempo, comuns neste período do ano.
Aquidauana
O protesto divulgado pelo jornal O Pantaneiro chamou atenção para problemas históricos enfrentados por quem depende da rodovia diariamente.
Arrecadação
Novo prazo de regularização termina em 30 de janeiro e contempla redução de multas e juros
Educação
A rede municipal de Anastácio atende desde a educação infantil até os anos finais do ensino fundamental
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS