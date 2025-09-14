Acessibilidade

14 de Setembro de 2025 • 14:22

Domingo será de calor intenso e baixa umidade em Aquidauana

Previsão aponta temperaturas acima de 40 °C e risco de incêndios florestais na região

Redação

Publicado em 14/09/2025 às 07:22

O Pantaneiro

O domingo (14) será de sol forte e calor em Aquidauana, com previsão de tempo firme durante todo o dia. A atuação de um sistema de alta pressão atmosférica mantém o céu aberto e inibe a formação de nuvens e chuvas.

As temperaturas sobem rapidamente no período da tarde, podendo variar entre 21 °C e 41 °C na região pantaneira, onde está localizado o município. A umidade relativa do ar deve ficar entre 10% e 30%, índice considerado de alerta para a saúde e que exige atenção redobrada com a hidratação.

Além do desconforto causado pelo clima seco, as condições meteorológicas elevam o risco de incêndios florestais, especialmente no Pantanal.

Os ventos devem soprar do quadrante leste, com intensidade entre 40 e 60 km/h, podendo registrar rajadas acima desse limite em alguns momentos.

