Domingo será de calor intenso e baixa umidade em Aquidauana

Previsão aponta temperaturas acima de 40 °C e risco de incêndios florestais na região
O Pantaneiro
O domingo (14) será de sol forte e calor em Aquidauana, com previsão de tempo firme durante todo o dia. A atuação de um sistema de alta pressão atmosférica mantém o céu aberto e inibe a formação de nuvens e chuvas.
As temperaturas sobem rapidamente no período da tarde, podendo variar entre 21 °C e 41 °C na região pantaneira, onde está localizado o município. A umidade relativa do ar deve ficar entre 10% e 30%, índice considerado de alerta para a saúde e que exige atenção redobrada com a hidratação.
Além do desconforto causado pelo clima seco, as condições meteorológicas elevam o risco de incêndios florestais, especialmente no Pantanal.
Os ventos devem soprar do quadrante leste, com intensidade entre 40 e 60 km/h, podendo registrar rajadas acima desse limite em alguns momentos.
