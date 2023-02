Domingo será de chuva em Aquidauana

Domingo será chuvoso em Aquidauana / O Pantaneiro

Domingo (19) será chuvoso em Aquiduaana. A previsão é de retorno da umidade no Estado, com possibilidade de chuva em todas as regiões. As temperaturas seguem mais amenas, devido à atuação de massa de ar no Mato Grosso do Sul.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima do MS), as menores temperaturas são esperadas na região Sul, entre 15°C e 16°C, já as máximas não passam de 28°C em todo Estado. Os ventos devem ficar entre 40 e 60 km/h e pontualmente podem atingir valores acima de 60 km/h.

Campo Grande terá temperatura entre 18°C e 26°C. Já em Dourados a variação será entre 16°C e 24°C. Para Corumbá a máxima fica em 25°C e mínima de 19°C. Na região Norte, em Coxim, pode chegar a 27°C, com mínima de 19°C. Ponta Porã fica entre 15°C e 20°C.