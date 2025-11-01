Acessibilidade

01 de Novembro de 2025 • 22:03

Domingo será de chuva em Aquidauana

Previsão indica que já na madrugada devem começar a chover

Redação

Publicado em 01/11/2025 às 19:26

Atualizado em 01/11/2025 às 19:32

Chuva com ventos deve chegar em Aquidauana / O Pantaneiro

Aquidauana deve ter um domingo (2) marcado pela presença de chuva desde as primeiras horas do dia. De acordo com informações do Climatempo, a instabilidade começa já na madrugada e se estende ao longo da manhã e da tarde, acumulando cerca de 30 milímetros de precipitação aproximadamente.

A temperatura ficará mais amena em relação aos últimos dias, variando entre 23°C e 30°C. A umidade relativa do ar tende a subir, trazendo um alívio temporário para o tempo seco que predominou na região durante a semana.

Durante a manhã, o céu deve permanecer encoberto, com possibilidade de pancadas de chuva moderadas a fortes em alguns pontos da cidade. À tarde, as precipitações continuam, acompanhadas de trovoadas isoladas. À noite, o tempo deve permanecer nublado, mas com tendência de redução das chuvas.

Os meteorologistas alertam para baixa visibilidade em trechos de estrada. A previsão reforça o início do período mais úmido em Aquidauana, típico desta época do ano, quando o calor e a umidade favorecem a formação de nuvens carregadas e temporais.

