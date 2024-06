Domingo será de clima ameno para Aquidauana e região

O Pantaneiro

Neste domingo, 30 de junho de 2024, os moradores de Aquidauana e região podem esperar um dia de clima ameno e parcialmente nublado. As temperaturas devem variar entre 18°C nas primeiras horas da manhã e atingir uma máxima de 28°C durante a tarde.

A previsão indica uma leve brisa soprando do sudeste, proporcionando uma sensação agradável ao longo do dia. A umidade relativa do ar deve ficar em torno de 60%, o que é relativamente confortável para a maioria das atividades ao ar livre.

Pela manhã, o sol deve aparecer entre nuvens, criando uma atmosfera agradável para quem planeja passear ou realizar atividades ao ar livre. Durante a tarde, as nuvens devem aumentar um pouco, mas não há previsão de chuva significativa para a região. Apenas alguns locais podem experimentar chuvas isoladas e passageiras.

À noite, as temperaturas devem cair novamente, chegando perto dos 20°C, o que proporcionará um clima fresco e agradável para finalizar o final de semana.

Para quem vai sair de casa, é recomendável vestir roupas leves e confortáveis durante o dia e levar um agasalho para o período da noite, quando as temperaturas tendem a cair. Mesmo sem previsão de calor extremo, é importante manter-se hidratado, especialmente se estiver realizando atividades físicas ao ar livre. Não se esqueça do protetor solar, já que os raios UV podem ser intensos mesmo em dias nublados.

Domingo promete ser um dia excelente para atividades ao ar livre, como caminhadas, passeios de bicicleta e piqueniques. Aproveite o clima ameno e a relativa ausência de chuvas para desfrutar de um dia em contato com a natureza.