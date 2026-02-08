Domingo será de mais chuva em Aquidauana

O Pantaneiro

Aquidauana amanheceu neste domingo (08) com clima instável após o registro de chuvas durante a noite de ontem e a madrugada. As precipitações foram observadas principalmente nos distritos de Camisão e Piraputanga, trazendo alívio para o calor dos últimos dias.

De acordo com informações do site Climatempo, a previsão indica que novas chuvas podem ocorrer ao longo deste domingo no município, mantendo o tempo parcialmente nublado a nublado em alguns períodos.

As temperaturas devem variar entre 23°C e 31°C, com sensação de abafamento, especialmente antes das pancadas de chuva. A orientação é para que a população fique atenta às mudanças bruscas no tempo, comuns nesta época do ano.

O cenário climático favorece momentos de instabilidade, alternando períodos de sol com chuvas rápidas, o que pode impactar atividades ao ar livre.