Domingo será de temperaturas amenas e sem chuva em Aquidauana e região

Tempo nublado em Aquidauana / Rhobson Tavares, O Pantaneiro

A semana começa com tempo firme e temperaturas amenas em Aquidauana neste domingo (24). De acordo com a previsão meteorológica, os termômetros devem variar entre 18°C e 25°C ao longo do dia, sem previsão de chuva.

O céu deve permanecer com variação de nuvens durante grande parte do dia, mas o sol aparece entre períodos de nebulosidade, favorecendo um clima agradável para atividades ao ar livre. A umidade relativa do ar também segue em níveis confortáveis, enquanto os ventos sopram de forma leve a moderada.

Durante a manhã, o clima permanece mais fresco, com elevação gradual das temperaturas no período da tarde. Já à noite, os termômetros voltam a cair, mantendo a sensação de tempo ameno na região.

A tendência é de continuidade do tempo seco nos próximos dias em grande parte de Mato Grosso do Sul, cenário típico do período de transição para o inverno.