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Domingo será de tempo firme e calor em Aquidauana e região

Com o tempo firme predominando, o dia será favorável para atividades ao ar livre, mas a orientação é redobrar os cuidados com a hidratação e a exposição ao sol, principalmente nos horários de maior intensidade

Redação

Publicado em 26/04/2026 às 09:19

Atualizado em 26/04/2026 às 09:21

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Tempo na manhã de hoje em Aquidauana / João Éric, O Pantaneiro

Os moradores de Aquidauana e região podem esperar um domingo de sol e temperaturas elevadas. De acordo com o Climatempo, não há previsão de chuva para o município ao longo do dia.

A mínima deve ficar em torno de 21°C nas primeiras horas da manhã, garantindo um início de dia mais ameno. Já no período da tarde, os termômetros podem chegar aos 33°C, caracterizando um cenário de calor típico da região.

Com o tempo firme predominando, o dia será favorável para atividades ao ar livre, mas a orientação é redobrar os cuidados com a hidratação e a exposição ao sol, principalmente nos horários de maior intensidade, entre o fim da manhã e o meio da tarde.

A tendência de tempo seco também acende o alerta para a baixa umidade do ar, comum nesse tipo de condição climática, o que pode causar desconfortos respiratórios em parte da população.

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