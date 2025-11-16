Domingo será de tempo nublado e temperatura alta para Aquidauana e Anastácio

À medida que a tarde avança, o céu só melhora de forma tímida / O Pantaneiro
O domingo para as cidades de Aquidauana e Anastácio chegou marcado por céu predominantemente nublado e elevação gradual da temperatura. Durante as primeiras horas da manhã, a cobertura de nuvens vai se manter firme e o clima mais ameno, com temperaturas girando em torno de 26 °C. A partir da tarde, o calor se intensifica, com máxima estimada em aproximadamente 32 °C. Por volta das 13h e 14h, o sol poderá surgir entre nuvens, elevando a sensação térmica, e mantém-se assim até o meio da tarde.
Apesar da melhora no céu, atenção: está vigente um alerta laranja de tempestades para Aquidauana, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). O aviso aponta para risco de chuvas intensas — entre 30 a 60 mm/h ou de 50 a 100 mm/dia — rajadas de vento de até 100 km/h e possibilidade de queda de granizo, o que exige cautela. Em ambientes abertos ou de risco, recomenda-se evitar atividades, assim como afastar-se de árvores, placas metálicas ou áreas vulneráveis.
À medida que a tarde avança, o céu só melhora de forma tímida: no início da noite ainda haverá nuvens persistentes e as temperaturas começam a cair para cerca de 25 °C. Mesmo com o risco de chuvas mais fortes menor nesse período, o clima segue com sensação de abafamento devido à combinação entre umidade e cobertor de nuvens.
Para quem pretende aproveitar o dia, o melhor período é antes das 13h ou após a queda da tarde — atividades ao ar livre durante o auge do calor ou sob a ameaça de instabilidade devem ser evitadas. No mais, roupas leves são recomendáveis, mas um agasalho leve para o fim da noite não será exagero.
