16 de Novembro de 2025 • 14:53

Meteorologia

Domingo será de tempo nublado e temperatura alta para Aquidauana e Anastácio

Da redação

Publicado em 16/11/2025 às 08:19

Atualizado em 16/11/2025 às 08:23

À medida que a tarde avança, o céu só melhora de forma tímida / O Pantaneiro

O domingo para as cidades de Aquidauana e Anastácio chegou marcado por céu predominantemente nublado e elevação gradual da temperatura. Durante as primeiras horas da manhã, a cobertura de nuvens vai se manter firme e o clima mais ameno, com temperaturas girando em torno de 26 °C. A partir da tarde, o calor se intensifica, com máxima estimada em aproximadamente 32 °C. Por volta das 13h e 14h, o sol poderá surgir entre nuvens, elevando a sensação térmica, e mantém-se assim até o meio da tarde.

Apesar da melhora no céu, atenção: está vigente um alerta laranja de tempestades para Aquidauana, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). O aviso aponta para risco de chuvas intensas — entre 30 a 60 mm/h ou de 50 a 100 mm/dia — rajadas de vento de até 100 km/h e possibilidade de queda de granizo, o que exige cautela. Em ambientes abertos ou de risco, recomenda-se evitar atividades, assim como afastar-se de árvores, placas metálicas ou áreas vulneráveis.

À medida que a tarde avança, o céu só melhora de forma tímida: no início da noite ainda haverá nuvens persistentes e as temperaturas começam a cair para cerca de 25 °C. Mesmo com o risco de chuvas mais fortes menor nesse período, o clima segue com sensação de abafamento devido à combinação entre umidade e cobertor de nuvens.

Para quem pretende aproveitar o dia, o melhor período é antes das 13h ou após a queda da tarde — atividades ao ar livre durante o auge do calor ou sob a ameaça de instabilidade devem ser evitadas. No mais, roupas leves são recomendáveis, mas um agasalho leve para o fim da noite não será exagero.

Polícia

Violência doméstica, furtos, drogas e prisões são registrados em Aquidauana e Anastácio

Educação

Anastácio abre período de matrículas e rematrículas na Rede Municipal

Atendimento nas escolas e CEIs vai de 17 de novembro a 2 de dezembro

Polícia

Operação Narké apreende mais de 8 kg de haxixe enviados por transportadora

Droga saiu de Ponta Porã e tinha Campo Grande como destino

