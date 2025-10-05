Acessibilidade

05 de Outubro de 2025 • 07:40

Haja tereré

Domingo será quente com temperatura próximo aos 40°

Aquidauana e região irão enfrentar dia de muito calor

Redação

Publicado em 05/10/2025 às 07:12

Atualizado em 05/10/2025 às 07:15

O Pantaneiro

Aquidauana e diversas cidades da região enfrentarão mais um dia de muito calor e tempo seco. De acordo com o site Climatempo, as temperaturas irão registrar mínima de 20°C e as máximas devem atingir os 39°C. Não há previsão de chuva e, por isso, a sensação termica deve ser ainda mais elevada.

Baixa umidade e alerta do INMET

Além do calor intenso, a cidade está sob alerta amarelo emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) por conta da baixa umidade do ar. Os índices devem variar entre 30% e 20%, o que representa risco à saúde e à ocorrência de incêndios em áreas de vegetação seca.

Entre as recomendações das autoridades estão:

Beber bastante líquido ao longo do dia;

Evitar atividades físicas nas horas mais quentes;

Não se expor ao sol entre 11h e 15h;

Usar protetor solar, roupas leves e chapéus.

