Domingo será quente com temperatura próximo aos 40°

Aquidauana e região irão enfrentar dia de muito calor
O Pantaneiro
Aquidauana e diversas cidades da região enfrentarão mais um dia de muito calor e tempo seco. De acordo com o site Climatempo, as temperaturas irão registrar mínima de 20°C e as máximas devem atingir os 39°C. Não há previsão de chuva e, por isso, a sensação termica deve ser ainda mais elevada.
Baixa umidade e alerta do INMET
Além do calor intenso, a cidade está sob alerta amarelo emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) por conta da baixa umidade do ar. Os índices devem variar entre 30% e 20%, o que representa risco à saúde e à ocorrência de incêndios em áreas de vegetação seca.
Entre as recomendações das autoridades estão:
Beber bastante líquido ao longo do dia;
Evitar atividades físicas nas horas mais quentes;
Não se expor ao sol entre 11h e 15h;
Usar protetor solar, roupas leves e chapéus.
Conversa
Máxima prevista para hoje é de 37ºC em Aquidauana e região
Feira da Estação será realizada nesta quinta-feira em Aquidauana
Feira de Adoção de Animais terá segunda edição em Aquidauana
Polícia
Homem é acusado de matar Ana Taniely após fim de relacionamento
Polícia
Motorista foi detido durante fiscalização nesta quinta
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS