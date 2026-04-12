Domingo será quente e há previsão de chuva em Aquidauana

O sol aparece entre nuvens ao longo do dia, contribuindo para a elevação das temperaturas.
Tempo seco em Aquidauana / Você Repórter
Neste domingo, dia 12, o tempo em Aquidauana será marcado por calor e possibilidade de pancadas de chuva em áreas isoladas. As temperaturas devem variar entre 23°C nas primeiras horas do dia e alcançar até 32°C durante a tarde, mantendo a sensação de abafamento típica da região.
De acordo com a previsão, há cerca de 52% de chance de chuva, principalmente no período da tarde e início da noite. As precipitações devem ocorrer de forma irregular, atingindo pontos específicos da cidade enquanto outras áreas podem permanecer apenas com aumento de nuvens.
O sol aparece entre nuvens ao longo do dia, contribuindo para a elevação das temperaturas. A combinação de calor e umidade favorece a formação de nuvens carregadas, o que explica a ocorrência das pancadas isoladas.
A recomendação é que moradores fiquem atentos às mudanças rápidas no tempo, especialmente em caso de chuvas mais intensas acompanhadas de rajadas de vento. Apesar disso, o dia ainda terá períodos de tempo firme, permitindo atividades ao ar livre, desde que com os devidos cuidados.
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