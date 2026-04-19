Domingo será quente e seco em Aquidauana e região

Não há previsão de chuva, o que reforça a necessidade de cuidados com a hidratação
Tempo em Aquidauana / Você Repórter
O domingo (19) será de tempo firme e calor intenso em Aquidauana. A previsão indica temperaturas elevadas ao longo do dia, com máxima podendo chegar aos 35°C.
O sol deve predominar desde as primeiras horas da manhã, deixando o clima seco e abafado, típico desta época. Não há previsão de chuva, o que reforça a necessidade de cuidados com a hidratação e a exposição prolongada ao sol, principalmente nos períodos mais quentes do dia.
Com o tempo aberto, o domingo também favorece atividades ao ar livre, mas especialistas recomendam evitar exposição direta entre o fim da manhã e o meio da tarde, quando o calor costuma ser mais intenso.
A orientação é beber bastante água, usar protetor solar e procurar locais mais frescos sempre que possível.
Solidariedade
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Conhecida pelo carinho e pela forma simples com que tratava a todos, ela também era presença constante e bastante conhecida nos bingos da cidade.
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Saúde
Objetivo é ampliar conhecimento e fortalecer o cuidado às pessoas com Transtorno do Espectro Autista
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