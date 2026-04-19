Domingo será quente e seco em Aquidauana e região

Tempo em Aquidauana / Você Repórter

O domingo (19) será de tempo firme e calor intenso em Aquidauana. A previsão indica temperaturas elevadas ao longo do dia, com máxima podendo chegar aos 35°C.

O sol deve predominar desde as primeiras horas da manhã, deixando o clima seco e abafado, típico desta época. Não há previsão de chuva, o que reforça a necessidade de cuidados com a hidratação e a exposição prolongada ao sol, principalmente nos períodos mais quentes do dia.

Com o tempo aberto, o domingo também favorece atividades ao ar livre, mas especialistas recomendam evitar exposição direta entre o fim da manhã e o meio da tarde, quando o calor costuma ser mais intenso.

A orientação é beber bastante água, usar protetor solar e procurar locais mais frescos sempre que possível.

