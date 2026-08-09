Domingo será quente e seco em Aquidauana e região

Tempo quente e seco em Aquidauana / O Pantaneiro

Aquidauana terá um domingo de tempo firme e bastante calor. Neste dia 9 de agosto, os moradores da cidade devem enfrentar uma variação de temperatura entre 23°C e 34°C, com predomínio de sol ao longo do dia e sem previsão de chuva.

As temperaturas devem subir gradativamente durante a manhã, atingindo os maiores valores no período da tarde. O cenário de tempo seco exige atenção dos moradores, principalmente nos horários de maior calor, quando é recomendável evitar exposição prolongada ao sol e reforçar a hidratação.

A ausência de chuva também mantém o alerta para as condições de baixa umidade do ar e para o risco de queimadas, comuns nesta época do ano. A orientação é evitar a prática de queimadas e ter cuidado com qualquer material que possa provocar incêndios em áreas de vegetação seca.

Com o céu aberto e o calor predominando, o domingo deve ser marcado por condições típicas do período de estiagem em Aquidauana, proporcionando um dia de sol e temperaturas elevadas.