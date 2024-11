Domingo será quente e com possibilidade de chuva isolada em Aquidauana

Tempo nublado em Aquidauana / Arquivo/ O Pantaneiro

A previsão do tempo para este domingo (10) em Aquidauana indica um dia típico de primavera, com temperaturas altas e possibilidade de chuva isolada. A mínima deve ficar em 22°C, enquanto a máxima pode alcançar os 37°C.



A umidade relativa do ar varia de 80% pela manhã para 30% no período da tarde, o que exige atenção à hidratação, especialmente com o calor intenso previsto.



O céu terá muitas nuvens durante todo o dia. Pela manhã, os aquidauanenses podem esperar um céu nublado, e à tarde há chance de chuvas isoladas, o que pode trazer um leve alívio para o calor. À noite, a nebulosidade permanece, com céu parcialmente encoberto.