Domingo tem previsão de sol e chuvas isoladas em Aquidauana

Em Aquidauana faz calor e pode chover / O Pantaneiro

O domingo (5) em Aquidauana tem previsão de sol com chuvas isoladas e calor de 32°C.

No geral, em várias cidades de Mato Grosso do Sul haverá chuvas isoladas com intensidade fraca e moderada. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) indica que o céu, em grande parte do Estado, terá sol com muitas nuvens e chuvas rápidas durante o dia.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), áreas de baixa pressão atmosférica favorecem a formação de nuvens e chuvas.

Campo Grande tem previsão de mínima de 22°C e máxima de 30°C. Dourados terá mínima de 21°C e 31°C de máxima. Paranaíba e Três Lagoas aguardam mínimas de 22°C e 23°C e máxima de 30°C. No Conesul, Iguatemi registra mínima de 21°C e máxima de 31°C.

No Norte, em Coxim, a mínima será de 23°C e a máxima de 33°C. Já em Corumbá e Porto Murtinho, a máxima pode chegar a 33°C.