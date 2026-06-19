Domingo tem programação especial na Lagoa Comprida com corrida e ciclismo

Evento acontece das 7h às 14h e conta com trilha ecológica, exposição da PMA, feira gastronômica, artesanato e música ao vivo
Parque da Lagoa Comprida, cartão-postal situado em área estratégica do perímetro urbano de Aquidauana / Arquivo
A Lagoa Comprida será palco de uma programação especial no domingo, dia 21, em comemoração à Semana do Meio Ambiente. O evento acontece das 7h às 14h e promete uma manhã repleta de diversão, esporte, música e contato com a natureza.
A programação inclui corrida e ciclismo com premiação, trilha ecológica, exposição da Polícia Militar Ambiental, feira de comidas típicas, artesanato e música ao vivo para toda a família. As atividades são voltadas para todos os públicos e buscam incentivar a prática esportiva e a conscientização ambiental.
A Prefeitura de Aquidauana convida a população a participar do encontro na Lagoa Comprida, localizada no município, para aproveitar as atividades e celebrar o meio ambiente em um espaço de lazer e integração com a comunidade.
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