30 de Novembro de 2025

Meteorologia

Domingo em Aquidauana e Anastácio será de calor e clima instável

Da redação

Publicado em 30/11/2025

Atualizado em 30/11/2025 às 08:40

Foto do tempo Aquidauana / O Pantaneiro

Para este domingo, dia 30 de novembro, as cidades de Aquidauana e Anastácio devem enfrentar um dia de calor intenso com céu variando entre sol e nuvens, segundo os prognósticos meteorológicos mais recentes. A mínima estimada para a região gira em torno dos 24 °C, enquanto a máxima pode alcançar os 36 °C, caracterizando mais um dia típico do fim da primavera no Pantanal.

Durante a manhã, o clima tende a ser predominantemente ensolarado, com tendência de aquecimento rápido — importante redobrar os cuidados com hidratação, uso de protetor solar e evitar exposição prolongada ao sol nas horas mais quentes. Ao longo da tarde, a nebulosidade poderá aumentar e há possibilidade de pancadas isoladas de chuva, especialmente em áreas mais propensas a instabilidades típicas da estação.

No período vespertino e inicio da noite, a combinação do calor com a umidade pode favorecer precipitações passageiras, o que recomenda atenção a quem planeja atividades ao ar livre. Já o início da madrugada do dia seguinte poderá apresentar clima mais ameno, proporcionando um alívio às altas temperaturas do dia.

De modo geral, é um domingo de clima variável, com períodos de sol forte e risco de chuva — o que torna essencial que quem sair de casa esteja preparado: leve água, proteja-se do sol e, se possível, acompanhe os avisos meteorológicos.

