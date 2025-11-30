Domingo em Aquidauana e Anastácio será de calor e clima instável

Foto do tempo Aquidauana / O Pantaneiro
Para este domingo, dia 30 de novembro, as cidades de Aquidauana e Anastácio devem enfrentar um dia de calor intenso com céu variando entre sol e nuvens, segundo os prognósticos meteorológicos mais recentes. A mínima estimada para a região gira em torno dos 24 °C, enquanto a máxima pode alcançar os 36 °C, caracterizando mais um dia típico do fim da primavera no Pantanal.
Durante a manhã, o clima tende a ser predominantemente ensolarado, com tendência de aquecimento rápido — importante redobrar os cuidados com hidratação, uso de protetor solar e evitar exposição prolongada ao sol nas horas mais quentes. Ao longo da tarde, a nebulosidade poderá aumentar e há possibilidade de pancadas isoladas de chuva, especialmente em áreas mais propensas a instabilidades típicas da estação.
No período vespertino e inicio da noite, a combinação do calor com a umidade pode favorecer precipitações passageiras, o que recomenda atenção a quem planeja atividades ao ar livre. Já o início da madrugada do dia seguinte poderá apresentar clima mais ameno, proporcionando um alívio às altas temperaturas do dia.
De modo geral, é um domingo de clima variável, com períodos de sol forte e risco de chuva — o que torna essencial que quem sair de casa esteja preparado: leve água, proteja-se do sol e, se possível, acompanhe os avisos meteorológicos.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Esporte
Campeonato Amador 2025 tem 12 gols em dois jogos no fim de semana em Aquidauana
Dissidente EC vence na estreia do Amador 2025 em Aquidauana
Puxarara vence na abertura do Amador 2025 em Aquidauana
Polícia
Vigilância Sanitária da SES executou ações educativas e fiscalizatórias relacionadas aos principais fatores de risco para o câncer, como parte da programação da semana de prevenção
Evento
Evento será no dia 5 de dezembro, na Praça da Matriz, com artesanato, gastronomia e atrações natalinas
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS