Dona Terezinha Goes, a bibliotecária que marcou páginas na vida de aquidauanenses

Terezinha Andrade de Goes, um exemplo a ser seguido / Arquivo pessoal

A saudade que marcou páginas de vida, vai estar na história de alunos e todos os profissionais que atuaram no CERA/CEPA (Centro de Educação Profissional de Aquidauana), com o falecimento da bibliotecária Terezinha Andrade de Goes, 87 anos. Uma profissional que foi exemplo para muitas gerações, e que dedicou sua vida profissional como bibliotecária da Fundação CERA, desde a criação da instituição, marcando muitas gerações e transmitindo a todas elas, enquanto esteve ativa (atuou na escola até se aposentar), exemplos de; paciência, carinho, sabedoria e acima de tudo profissionalismo.

Dona Terezinha, vinha cuidando de um problema saúde apoiada pelo carinha de suas três filhas, dois netos e dois bisnetos, que hoje ao lado de amigos vivem a dor dessa saudade e a emoção de saber que a mãe, a avó, a bisavó, a vizinha, a profissional e amiga, viveu seus 87 anos, conquistando corações através de sua personalidade carismática, a palavra saudade hoje sai das páginas dos livros e se escreve no coração de cada aquidauanenses que com a bibliotecária, teve a chance de conviver.



Veja onde prestar a última homenagem à Dona Terezinha, 14/04/1936 - 29/06/2023

O velório está sendo realizado na capela Pax Universal, nesta sexta, dia 30, e o sepultamento vai acontecer no cemitério Municipal, na rua Fernando Lucarelli Rodrigues, 1026 - Alto, Aquidauana.