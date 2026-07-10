"Dose Certa em Casa" amplia atendimento para mais duas ESFs de Aquidauana

Programa realiza a entrega domiciliar de medicamentos da relação municipal / Divulgação/Agecom

Mais pacientes da rede municipal de saúde de Aquidauana passarão a receber medicamentos de uso contínuo. A prefeitura ampliou o programa Dose Certa em Casa, que agora também atende usuários cadastrados nas ESFs (Estratégias de Saúde da Família) Célia Vaz e São Francisco.

A iniciativa é desenvolvida pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento) e realiza a entrega domiciliar de medicamentos da relação municipal destinados a pacientes hipertensos e diabéticos não insulino-dependentes. A distribuição é feita em parceria com os Correios.

Coordenado pela Farmácia Municipal, o programa busca reduzir a interrupção dos tratamentos, incentivar a adesão ao uso correto dos medicamentos e contribuir para o controle da hipertensão e do diabetes, diminuindo o risco de complicações e internações relacionadas às doenças.

Nesta etapa, continuam sendo priorizados pacientes cadastrados no programa Hiperdia, idosos com mais de 60 anos, pessoas acamadas, cadeirantes, com dificuldade de locomoção ou histórico de baixa adesão ao tratamento. Medicamentos controlados e insulina ainda não integram a entrega domiciliar.

Os interessados em participar podem realizar o pré-cadastro com o ACS (agente comunitário de saúde) da área onde residem ou diretamente na Farmácia Municipal, localizada na Rua Giovani Toscano Brito, no bairro Santa Terezinha, ao lado do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 06h às 18h.

Para efetuar o pré-cadastro, é necessário apresentar CPF, Cartão SUS (Sistema Único de Saúde), comprovante de residência em Aquidauana, dados cadastrais atualizados no sistema municipal e receita médica com validade de três meses.