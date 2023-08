Doutores em Física do IFMS apresentam projetos inovadores na 54ª ExpoAqui

Francisco Souza, de 4 anos, mostra o projeto / O Pantaneiro

Na atmosfera vibrante da 54ª ExpoAqui, alguns projetos estão atraindo a atenção de visitantes e entusiastas da ciência. Isso porque os doutores em Física, Nélio, Lorena e Lígia apresentam projetos inovadores desenvolvidos no IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul), campus de Aquidauana. O evento, que reúne uma gama diversificada de produtos e exposições, oferece a oportunidade perfeita para que talentosos pesquisadores compartilhem sua paixão pela física.

Novata na festa, Lígia conquistou uma vaga como professora de Física no IFMS em 2022, ela encontrou uma nova casa e uma comunidade acolhedora. Lígia e o esposo Marcos são pais do jovem Francisco Souza, de quatro anos. A trajetória da família tem uma pitada de poesia, já que Francisco veio ao mundo na cidade de Ipatinga, em Minas Gerais, mas já demonstra uma notável afinidade pela arte da física.

Uma imagem tocante capturada pelas lentes do O Pantaneiro revelou o pequeno Francisco em uma cena digna de admiração. Com uma voz suave e uma inteligência surpreendente para a sua idade, ele estava explicando com entusiasmo um dos projetos do IFMS. Parece que a paixão pela física é uma herança de família, já que o jovem garoto esbanja habilidade e destreza, evidenciando talentos genuínos.

Durante a exposição, a professora Lígia compartilhou detalhes de dois experimentos de física realizados no laboratório didático do IFMS. Esses experimentos são fundamentais para enriquecer as aulas de turmas de ensino médio-técnico e do curso de engenharia civil. Um dos experimentos abordou o fenômeno de "Eletrização por Atrito", em que ao esfregar uma bucha de cobre com lâminas de alumínio, ambos os materiais adquirem cargas elétricas, gerando um desequilíbrio (o cobre fica negativo e o alumínio positivo).

Uma parte intrigante do projeto envolveu o uso de cilindros frontais da máquina, conhecidos como capacitores, onde o excesso de carga se acumula. Com a acumulação de carga elétrica, as duas esferas atingem um potencial elétrico que faz com que o ar passe a conduzir corrente elétrica, resultando em um efeito visual e sonoro semelhante a faíscas. Esse fenômeno, em menor escala, assemelha-se à descarga elétrica atmosférica, popularmente conhecida como raio.

Em sua primeira participação em uma festa agropecuária, Lígia, Marcos e Francisco expressaram sua admiração pela organização e diversidade de produtos apresentados pelas empresas e instituições na 54ª ExpoAqui.