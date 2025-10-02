Dozenildo Terena: da Aldeia Limão Verde para o mundo com a força da arte ancestral

Pintura de Dozendo / Arquivo Pessoal

Na fronteira entre a tradição e a criação, onde o passado e o presente se entrelaçam em cores, formas e memórias, vive e floresce a arte de Dozenildo Francisco Caetano, mais conhecido como Dhoze Terena KS.

Nascido e criado na aldeia Limão Verde, em Aquidauana, o artista indígena transforma o cotidiano, as paisagens e os símbolos de seu povo em telas que ecoam longe — inclusive na Alemanha, onde já apresentou sua obra.

“Entre a arte e a ancestralidade, eu escolho os dois”, resume Dhoze, que carrega consigo o legado de sua família, suas origens e o espírito da mata que o cerca.

Filho de pais indígenas da própria aldeia, cresceu entre trilhas, morros e córregos, convivendo com o ritmo da terra e aprendendo a respeitar seus ciclos. “Sempre gostei de fazer trilhas, observar, conhecer. Depois de ajudar meu pai na roça, eu ia para o mato, onde também coletava sementes para o artesanato”, relembra.

Desde cedo, a arte se apresentou como um chamado. Dhoze começou com o grafismo tradicional Terena, passou para o artesanato indígena, e encontrou nas telas pintadas um espaço onde sua identidade poderia se expandir sem perder o enraizamento. Suas obras transitam entre elementos da natureza e temas ligados à cultura dos povos originários, expressando com profundidade uma cosmovisão única.

Foi com uma dessas telas — "A Natureza e os Povos Originários" — que Dhoze levou sua arte até Brunsvique (Braunschweig), na Alemanha.

A obra foi exposta e celebrada, tornando-se um símbolo do poder de resistência e renovação da arte indígena contemporânea.

Além da visibilidade internacional, Dhoze já é reconhecido em diversas partes do Brasil como um dos nomes que fazem a ponte entre a arte indígena tradicional e a arte contemporânea, sempre com respeito, cuidado e originalidade.

