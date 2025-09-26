Duas mulheres ficam feridas em acidente entre moto e carro em Aquidauana

Duas mulheres ficaram feridas após um acidente entre uma motocicleta e um carro, ocorrido na manhã desta sexta-feira (26), em Aquidauana. A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Geovani Toscano de Brito com Carlos Ferreira Bandeira, no bairro Santa Terezinha. As vítimas estavam na moto e foram socorridas com ferimentos, ainda não especificados.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) fez o socorro das vítimas.

