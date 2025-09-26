Duas mulheres ficam feridas em acidente entre moto e carro em Aquidauana

Colisão ocorreu na manhã desta sexta-feira (26), no cruzamento das ruas Geovani Toscano de Brito e Carlos Ferreira Bandeira
Duas mulheres ficaram feridas após um acidente entre uma motocicleta e um carro, ocorrido na manhã desta sexta-feira (26), em Aquidauana. A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Geovani Toscano de Brito com Carlos Ferreira Bandeira, no bairro Santa Terezinha. As vítimas estavam na moto e foram socorridas com ferimentos, ainda não especificados.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) fez o socorro das vítimas.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Esporte
Anastácio recebe etapa classificatória do VII Brasileiro de Xadrez
Estudantes de Anastácio são homenageados por atuação no xadrez
Alunos de Anastácio brilham no xadrez escolar e aumentam a lista de conquistas
Polícia
Criminosos agiam em Campo Grande e planejavam atender demanda do crime organizado
Educação
Cursos são gratuitos e oferecem certificação para capacitação profissional e horas complementares
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS