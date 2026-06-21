Dupla é levada à delegacia após consumir produtos e se recusar a pagar em supermercado de Aquidauana

Envolvidos foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil / Arquivo O Pantaneiro

Dois homens foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, na manhã deste sábado (20), suspeitos de cometerem furto em um supermercado localizado no Bairro Santa Terezinha.

Uma equipe da PM foi acionada por meio do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender a denúncia. No local, os agentes foram informados de que os suspeitos haviam entrado no estabelecimento e consumido produtos enquanto permaneciam no interior do supermercado.

Segundo relato dos funcionários, ao serem abordados e orientados a realizar o pagamento dos itens, os dois homens se recusaram a quitar o valor. Ainda conforme a ocorrência, eles passaram a disparar ofensas contra os trabalhadores do supermercado.

Os envolvidos foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil para que fossem adotadas as medidas legais cabíveis. A Polícia Militar informou que não houve necessidade do uso de algemas durante a condução e que os suspeitos não apresentavam lesões aparentes. A nota fiscal referente aos produtos consumidos foi anexada ao boletim de ocorrência.