Vereadores atendem solicitações recebidas por moradores de Aquidauana

Sessão Legislativa desta terça-feira (30)

Os vereadores de Aquidauana reúnem-se em assembleia para tratar de assuntos que dizem respeito à cidade e sua população, todas as terças-feiras, e, nesta terça, 30, eles estiveram em assembleia mais uma vez, para discutir assuntos relacionados ao desenvolvimento do município.

O presidente da casa, o vereador Nilson Pontim (MDB), falou ao Pantaneiro sobre a importância das reuniões do legislativo e da participação dos moradores em apresentarem aos vereadores solicitações que dizem respeito às melhorias da cidade ou até mesmo, em projetos de leis que venham ajudar no dia a dia da população.

“As sessões têm também indicações e ofícios que são as cobranças que os vereadores recebem no seu dia a dia, nos bairros por onde eles fazem as visitas. Eles apresentam essas solicitações durante as sessões para serem encaminhadas às secretarias. Então, em todas as sessões têm várias indicações, várias situações, várias cobranças que eles fazem e também enviando às secretarias. Algumas são atendidas rápido, outras demoram, porque são bastante, mas na medida do possível o prefeito Odilon, tem atendido muito bem os vereadores. A gente sabe que tem situações que são difíceis. Quem esperava tanta chuva em dois dias tem regiões aí que estava se avançando e até terminando o trabalho, e a gente sabe que ficou afetado esse trabalho. Mas são coisas que acontecem. Mas a chuva é muito importante é coisa de Deus a gente reconhece o valor de uma chuva dessa, num período pré-seca”.

Vereador Nilson Pontim (MDB), presidente da casa - Foto: Ronald Regis

Reconhecimento do trabalho da PM e a abertura de igreja foram destaques com Moções de Aplausos

Mediante uma iniciativa do vereador Wezer Lucarelli (PSDB), com aprovação de todos os parlamentares, foi entregue Moção de Aplausos aos representantes da Comunidade Cristã Aliançados, em Aquidauana. A homenagem foi para o Pastor Carlos Alberto Silveira Júnior e ao Apóstolo Denílson Cordeiro Fonseca. Durante a entrega, o parlamentar destacou a importância da inauguração do templo, destacando ser preciso comemorar a abertura de igrejas, escolas, clubes para atividades esportivas, porque assim a sociedade tem menos presídios.

Por meio de uma iniciativa do vereador Sargento Cruz (MDB), com aprovação dos demais parlamentares do município, os sargentos do Quadro de Praças da Polícia Militar do Departamento de Operações de Fronteira do Estado de Mato Grosso do Sul, Carlos Antônio da Silva; Alcides Aguilhera Dantas; Neder Willian Grance Blanco e Bruno Maciel Pessoa da Silva, receberam cada uma, uma Moção de Aplausos pelo trabalho que os agentes realizaram em 12 de agosto de 2021, quando o motorista de uma caminhonete trafegava em alta velocidade e capotou em frente a viatura dos policiais. Segundo Cruz, os militares agiram com precisão em socorrer a vítima que estava dentro do carro que apresentava o risco de incêndio. Com total capacidade os PMs conseguiram resgatar o motorista que na ocasião encaminharam do ao hospital. Os vereadores entregaram a moção aos agentes em homenagem a toda a corporação que trabalha se expondo ao risco, mas com total empenho em defender à população.

“Essa moção ela é mais que merecida pela atuação desse departamento de polícia militar em todos os municípios do Estado do Mato Grosso do Sul. Nessa Moção eles se depararam com um cidadão que estava transportando ilícitos, fizeram o acompanhamento tático, o meliante apreendendo fuga, capota o veículo e em eminente risco de morte por explosão desse veículo, e de morte também aos militares, no cumprimento de seu dever. De sorte que essa moção, ela vem a calhar com o serviço que esse pessoal realiza de maneira tão nobre para a segurança de todos os sul-mato-grossenses”.

Sargentos da Polícia Militar receberam moções de aplausos - Foto: Ronald Regis

Asfalto de ruas e cobertura para ponto de ônibus escolar

Além da importância dos trabalhos realizados pelos homenageados mediante moções, a noite teve debates sobre desenvolvimento social e urbanístico da cidade por meio de iniciativas de todos os parlamentares a exemplo do vereador Chico Tavares (PT), que pediu providências para um possível recapeamento para as ruas Fernando Lucarelli Rodrigues, Giovani Toscano Brito, José Miguel Gelaláite, Roberto Scaf, Bolívar Souza e Francisco Vieira Coutinho, na Vila Trindade. A iniciativa do parlamentar se deu através de solicitações que ele recebeu de moradores da região. O pedido foi encaminhado ao Prefeito Odilon Ribeiro e ao Secretário de Planejamento e Urbanismo, Ronaldo Ângelo.

A preocupação com a cobertura em ponto de ônibus foi apresentada pelo vereador Valter Neves (PSD), que encaminhou ao Prefeito Odilon Ribeiro e ao secretário municipal de planejamento e urbanismo, Ronaldo Ângelo, pedido de cobertura nos pontos de ônibus na Vila 40-MS450, em frente a Escola Municipal Erso Gomes, e o Sinprecam. O pedido foi encaminhado diante da exposição ao sol e à chuva, que ficam alunos, professores e funcionários que utilizam o transporte escolar até a UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) e escolas de Camisão, Piraputanga e Zona Rural.

A população ajudando no trabalho do legislativo



Os parlamentares que todas as terças-feiras, apresentam propostas para melhorar o espaço urano da cidade bem, como em todo o município, apresentam propostas a partir da participação da população. Os cidadãos que percebem algum problema na cidade, como segurança no trânsito através de sinalização, melhorias em calçamento, iluminação pública, conservação de praças como academias em espaços urbanos, por exemplo, devem levar até aos parlamentares porque eles recebem, reconhecem a necessidade e encaminham os pedidos às autoridades competentes, ajudando cada vez mais a torna o município um espaço moderno, e com qualidade de vida a toda a população.