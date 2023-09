Durante perseguição viatura da PM perde controle e acerta muro de residência

Para não colidir na moto a viatura desviou momento em que perdeu o controle da direção e acabou acertando o muro de uma casa / Você repórter

Na noite desta quinta-feira, 31, uma viatura da Polícia Militar acabou colidindo contra o muro de uma casa na Rua Estevão Alves Côrrea esquina com a 15 de Novembro, região central de Aquidauana. O acidente aconteceu devido os militares estarem fazendo uma perseguição contra um adolescente de 15 anos que fazia manobras perigosas de moto.

O menor, de 15 anos, estava em uma moto quando ao passar pela viatura realizou manobras com o veículo, segundo informações do boletim de ocorrência, durante a perseguição o rapaz entrou algumas vezes na contramão em ruas e avenidas da cidade com um fluxo grande de pessoas e carros, colocando em risco a vida de terceiros.

Em certo momento da perseguição, para não bater na moto a viatura desviou, momento em que perdeu o controle da direção e acabou acertando o muro e adentrando uma residência com a viatura, mesmo com a gravidade do acidente não houve feridos, só danos materiais,

Metros à frente o adolescente também caiu com a moto e acabou sendo apreendido, junto dele estava uma porção de maconha além de que a moto estava com a documentação vencida.

O caso vai ser registrado pela Delegacia de Aquidauana.