Acessibilidade

25 de Setembro de 2025 • 11:46

Buscar

Últimas notícias
X
Luto

Ecoa lamenta morte e afirma que piloto foi essencial para o Pantanal

Na mesma tragédia também perderam a vida o renomado arquiteto chinês Kongjian Yu, criador do conceito de "cidades-esponja", além dos cineastas Luiz Ferraz e Rubens Crispim Jr

Da redação

Publicado em 25/09/2025 às 09:43

Atualizado em 25/09/2025 às 09:45

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Marcelo Pereira de Barros, conhecido por sua forte ligação com o Pantanal, teve papel essencial no fortalecimento do Turismo de Base Comunitária (TBC) na região / Redes Sociais

A ONG Ecoa (Ecologia e Ação) manifestou profundo pesar pelo falecimento de Marcelo Pereira de Barros, piloto de avião, vítima do acidente aéreo ocorrido na noite desta terça-feira (23) no Pantanal, em área próxima à fazenda Barra Mansa, em Aquidauana (MS).
Na mesma tragédia também perderam a vida o renomado arquiteto chinês Kongjian Yu, criador do conceito de “cidades-esponja”, além dos cineastas Luiz Ferraz e Rubens Crispim Jr.
Marcelo Pereira de Barros, conhecido por sua forte ligação com o Pantanal, teve papel essencial no fortalecimento do Turismo de Base Comunitária (TBC) na região. Um de seus legados foi o apoio decisivo à Pousada Dois Corações, na Serra do Amolar, projeto que ajudou a consolidar como referência em turismo sustentável.
Segundo André Siqueira, diretor da Ecoa, Marcelo foi peça fundamental nesse processo:
“O Marcelo Pereira de Barros foi um dos grandes atores responsáveis pelo sucesso que é a pousada dos corações na Serra do Amolar. Desde o início, acreditou na proposta com o Sr. Beto e Sra. Olinfa Nogales, levando turistas, ajudando, articulando com novos parceiros e clientes. Foi determinante para que hoje a pousada seja o sucesso que é. Fica a nossa homenagem, nosso pesar e nossos sentimentos à família, aos amigos e a todos que conviviam com ele. Hoje é um dia muito triste para o Pantanal.”
O proprietário da pousada, Roberto Carlos Arruda (Beto), também destacou a importância do piloto:
“Ele era um companheirão, sempre trouxe gente, sempre estava aqui com a gente. Ele prometeu vir mais vezes, trazer a família agora no final do ano. Infelizmente, aconteceu esse trágico acidente. Que Deus ponha a alma dele em bom lugar.”
A Ecoa encerrou sua nota prestando solidariedade às famílias e amigos de todas as vítimas do acidente, ressaltando que a perda representa um duro golpe não apenas para os que conviviam com eles, mas também para o Pantanal e para a comunidade de profissionais que atuam em prol da região.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Hotel Fazenda Barra Mansa emite nota de solidariedade a vítimas de queda de avião

• Avião que caiu em matou quatro pessoas em Aquidauana tinha 67 anos

• Avião caiu em área conhecida do Pantanal; veja local aproximado

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Prevenção

Aquidauana promove 1º Simulado de Incidentes com pela Semana Nacional do Trânsito

Incêndio

Fogo em terreno baldio no Bairro Alto mobiliza Corpo de Bombeiros em Aquidauana

Tragédia

Apenas uma das vítimas poderá ser reconhecida por exame de impressões digitais

Durante a análise inicial, não foi possível realizar o reconhecimento pessoal por documentos nem pela papiloscopia comum

PSE

Programa Saúde na Escola chega na Fazenda Santana, em Aquidauana

Publicidade

Tragédia

Kongjian Yu defendia que Brasil era o "último pedaço de jardim do mundo"

ÚLTIMAS

Inmet

Máxima chega aos 37ºC e sem previsão de chuvas em Aquidauana

Tempo voltou a esquentar após as chuvas dos últimos dias

Polícia

Polícia Civil prende suspeitos de tráfico em Corumbá e Miranda

DENAR cumpre mandados de prisão e busca em investigação de organização criminosa

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo