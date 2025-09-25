Ecoa lamenta morte e afirma que piloto foi essencial para o Pantanal

Marcelo Pereira de Barros, conhecido por sua forte ligação com o Pantanal, teve papel essencial no fortalecimento do Turismo de Base Comunitária (TBC) na região / Redes Sociais

A ONG Ecoa (Ecologia e Ação) manifestou profundo pesar pelo falecimento de Marcelo Pereira de Barros, piloto de avião, vítima do acidente aéreo ocorrido na noite desta terça-feira (23) no Pantanal, em área próxima à fazenda Barra Mansa, em Aquidauana (MS).

Na mesma tragédia também perderam a vida o renomado arquiteto chinês Kongjian Yu, criador do conceito de “cidades-esponja”, além dos cineastas Luiz Ferraz e Rubens Crispim Jr.

Marcelo Pereira de Barros, conhecido por sua forte ligação com o Pantanal, teve papel essencial no fortalecimento do Turismo de Base Comunitária (TBC) na região. Um de seus legados foi o apoio decisivo à Pousada Dois Corações, na Serra do Amolar, projeto que ajudou a consolidar como referência em turismo sustentável.

Segundo André Siqueira, diretor da Ecoa, Marcelo foi peça fundamental nesse processo:

“O Marcelo Pereira de Barros foi um dos grandes atores responsáveis pelo sucesso que é a pousada dos corações na Serra do Amolar. Desde o início, acreditou na proposta com o Sr. Beto e Sra. Olinfa Nogales, levando turistas, ajudando, articulando com novos parceiros e clientes. Foi determinante para que hoje a pousada seja o sucesso que é. Fica a nossa homenagem, nosso pesar e nossos sentimentos à família, aos amigos e a todos que conviviam com ele. Hoje é um dia muito triste para o Pantanal.”

O proprietário da pousada, Roberto Carlos Arruda (Beto), também destacou a importância do piloto:

“Ele era um companheirão, sempre trouxe gente, sempre estava aqui com a gente. Ele prometeu vir mais vezes, trazer a família agora no final do ano. Infelizmente, aconteceu esse trágico acidente. Que Deus ponha a alma dele em bom lugar.”

A Ecoa encerrou sua nota prestando solidariedade às famílias e amigos de todas as vítimas do acidente, ressaltando que a perda representa um duro golpe não apenas para os que conviviam com eles, mas também para o Pantanal e para a comunidade de profissionais que atuam em prol da região.

