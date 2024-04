Edital seleciona projetos para receber recursos em Aquidauana

Prefeitura de Aquidauana

As entidades de Aquidauana que trabalham com práticas desportivas, dentre elas: associações, institutos, ONGs, clubes escolares e/ou clubes esportivos poderão se inscrever para a seleção de projetos para receber recursos financeiros do Governo do Estado via Fundesporte.



Conforme divulgado pela prefeitura, os detalhes do edital de seleção dos projetos serão revelados em uma reunião técnica que acontecerá na próxima quinta-feira (2), no auditório do Campus II, da UFMS, no bairro Santa Terezinha.



Na reunião, a equipe técnica da Fundesporte irá detalhar o edital de chamamento público ‘Esporte e transformação social: novas conquistas em Mato Grosso do Sul’. Cada entidade poderá encaminhar até duas propostas ao todo, sendo estas obrigatoriamente em categorias distintas.



O Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Setesc (Secretaria de Estado Turismo, Esporte e Cultura) e da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) lançou o edital disponibilizando ao todo R$ 7 milhões para custear projetos submetidos por entidades esportivas.



No total, o recurso de 7 milhões de reais visa contemplar sete categorias diferentes: esporte e transformação social, esporte de aventura, avaliação da saúde e desempenho de atletas, esporte de rendimento infanto-juvenil, esporte de rendimento adulto, esporte de alto rendimento adulto e federações esportivas.



O objetivo é selecionar projetos esportivos e os subsidiar a fim de atender às diversas manifestações esportivas presentes em Mato Grosso do Sul. Os projetos devem estar em conformidade com leis, normas, regras e diretrizes que regem as políticas públicas de esporte, abrangendo suas três grandes manifestações: a formação esportiva, a excelência esportiva e a vivência esportiva.



As federações esportivas poderão enviar apenas uma única proposta na sua referida categoria. As entidades mais bem pontuadas receberão apoio financeiro conforme ordem de colocação do resultado definitivo, com previsão de execução do objeto no prazo de até 12 meses.



Segundo explicou o diretor-presidente da Fundação de Esportes de Aquidauana (FEMA), Wellington Moresco, este edital do projeto “Esporte e transformação social: novas conquistas em Mato Grosso do Sul” é uma iniciativa do Governo do Estado e da Fundesporte que vem em boa hora e é de extrema importância para ajudar as entidades com recursos para custear seus projetos, suas ações na sociedade e na promoção do esporte e lazer para todos os públicos.



“Pedimos que todos de Aquidauana que tem interesse em participar, sejam clubes, ligas, escolas, ONGs e associações, participem da reunião, venham tirar suas dúvidas e, principalmente, participem. Tem recurso disponível e torcemos que as entidades de Aquidauana possam ser contempladas e para isso, precisam se inscrever nessa seleção. Estamos aqui na FEMA à disposição para auxiliar”, finalizou o diretor Wellington Moresco.