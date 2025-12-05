Acessibilidade

05 de Dezembro de 2025 • 13:24

Pleito

Edson Fernandes é reconhecido presidente da Associação de Moradores de Piraputanga

Edson já presidiu a entidade por quatro anos, em dois mandatos consecutivos de dois anos cada

Da redação

Publicado em 05/12/2025 às 09:24

Atualizado em 05/12/2025 às 10:01

Arquivo Pessoal

O Distrito de Piraputanga, em Aquidauana, confirmou Edson Fernandes como presidente da Associação de Moradores para mais um mandato. Ele foi reconhecido oficialmente no cargo após registrar sua candidatura, que até o encerramento do prazo foi a única apresentada. A posse está prevista para domingo (7).

Edson já está à frente da associação há quatro anos, período dividido em dois mandatos de dois anos cada. Em entrevista ao jornal O Pantaneiro, o presidente afirmou que pretende manter a continuidade do trabalho desenvolvido na comunidade e ampliar melhorias no distrito.

Entre as ações mencionadas por Edson estão a presença de ambulância para atendimento local, instalação de parquinho para crianças, academia ao ar livre, manutenção dos refletores do campo de futebol e a troca recorrente de lâmpadas da iluminação pública. Segundo ele, os avanços foram resultado de parcerias com a Prefeitura de Aquidauana, inicialmente durante a gestão do ex-prefeito Odilon Ribeiro e, atualmente, com o prefeito Mauro Rosa, além do apoio do vereador Montanna.

“Com essa parceria sei que vou conquistar mais benefícios e melhorar ainda mais o nosso Distrito de Piraputanga”, afirmou Edson.

Com a confirmação do novo mandato, a Associação de Moradores segue com a mesma diretoria, responsável por representar as demandas do distrito e colaborar com ações comunitárias.

