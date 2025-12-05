Edson Fernandes é reconhecido presidente da Associação de Moradores de Piraputanga

Arquivo Pessoal

Edson já está à frente da associação há quatro anos, período dividido em dois mandatos de dois anos cada. Em entrevista ao jornal O Pantaneiro , o presidente afirmou que pretende manter a continuidade do trabalho desenvolvido na comunidade e ampliar melhorias no distrito.

O Distrito de Piraputanga, em Aquidauana, confirmou Edson Fernandes como presidente da Associação de Moradores para mais um mandato. Ele foi reconhecido oficialmente no cargo após registrar sua candidatura, que até o encerramento do prazo foi a única apresentada. A posse está prevista para domingo (7).

Entre as ações mencionadas por Edson estão a presença de ambulância para atendimento local, instalação de parquinho para crianças, academia ao ar livre, manutenção dos refletores do campo de futebol e a troca recorrente de lâmpadas da iluminação pública. Segundo ele, os avanços foram resultado de parcerias com a Prefeitura de Aquidauana, inicialmente durante a gestão do ex-prefeito Odilon Ribeiro e, atualmente, com o prefeito Mauro Rosa, além do apoio do vereador Montanna.

“Com essa parceria sei que vou conquistar mais benefícios e melhorar ainda mais o nosso Distrito de Piraputanga”, afirmou Edson.

Com a confirmação do novo mandato, a Associação de Moradores segue com a mesma diretoria, responsável por representar as demandas do distrito e colaborar com ações comunitárias.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!