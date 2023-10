Edson Fernandes é reeleito presidente da Associação de Piraputanga

Edson

Após um dia de votação com grande participação da comunidade, foi reeleito neste domingo (29) para a presidência da Associação dos Moradores do distrito de Piraputanga, o atual ocupante do cargo, Edson Fernandes. Ele recebeu 305 votos no total e seu concorrente, Humberto Cristaldo, conhecido como Jiripoca recebeu 278 votos. Nulos totalizaram 4 votos.

A votação ocorreu na Municipal Antônio Santos Ribeiro e foi encerrada às 16h. Os moradores com imóvel no distrito puderam manifestar o seu voto.

Em entrevista ao Site O Pantaneiro, Edson Fernandes, da chapa Ordem e Progresso agradeceu o apoio na campanha e afirmou que dará continuidade ao trabalho dos últimos dois anos: