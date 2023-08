Eduardo Riedel chega em Aquidauana participar das festividades de aniversário

O governador Eduardo Riedel (PSDB) participa nesta terça-feira ,15, das festividades em alusão ao aniversário de 131 anos de Aquidauana, cidade localizada a 141 quilômetros de distância de Campo Grande.

A programação das comemorações tem início às 7h30 com o hasteamento dos pavilhões na Praça dos Estudantes, este momento solene representa o respeito e a honra à bandeira e ao país.

O tradicional desfile cívico, militar e escolar será o ponto alto do dia e está marcado para as 8h, no centro da cidade. A diversidade da cultura local, a história rica e os feitos notáveis serão representados por diversas instituições e grupos participantes.

Além do governador e do prefeito Odilon Ribeiro (PSDB), autoridades locais, estudantes, militares e diversos segmentos da sociedade participam das festividades, que finaliza as comemorações às 19h com a Marcha para Jesus.