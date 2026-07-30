Educação de Aquidauana investe em qualificação de servidores

Atividades foram focadas no aperfeiçoamento das práticas desenvolvidas nas unidades escolares / Divulgação/Agecom

A Semed (Secretaria Municipal de Educação de Aquidauana) promoveu, nesta semana, uma série de formações continuadas voltadas aos profissionais da Rede Municipal de Ensino. As atividades foram realizadas em diferentes espaços da cidade, na última terça-feira (28), e contemplaram servidores de diversas áreas, com foco no aperfeiçoamento das práticas desenvolvidas nas unidades escolares.

No auditório da Semed, diretores, coordenadores pedagógicos e assistentes de coordenação participaram da apresentação dos relatórios pedagógicos do semestre. O encontro permitiu avaliar as ações realizadas nas escolas, analisar os resultados obtidos e alinhar estratégias para o fortalecimento do processo de ensino e aprendizagem.

Na Câmara Municipal, profissionais de apoio das escolas e dos CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil) acompanharam a palestra "O cuidador como ponte: o papel vital do profissional de apoio na autonomia do aluno", ministrada pela professora doutora Vera Lúcia Gomes. A formação destacou a importância desses servidores no atendimento aos estudantes que necessitam de acompanhamento especializado, incentivando práticas voltadas à inclusão e ao desenvolvimento da autonomia.

Ao mesmo tempo, no Caic Antônio Pace, os ASGs (agentes de serviços gerais) da Rede Municipal participaram da capacitação "Boas Práticas de Limpeza", que apresentou orientações técnicas para a conservação dos ambientes escolares, contribuindo para espaços mais seguros, organizados e acolhedores para alunos, professores e demais servidores.

A secretária municipal de Educação, Wilsandra Béda, acompanhou as atividades e ressaltou a importância da qualificação permanente dos profissionais.

"Investir na formação continuada é investir na qualidade da educação que oferecemos às nossas crianças e adolescentes. Cada profissional, independentemente da função que exerce, contribui diretamente para o desenvolvimento dos nossos estudantes. Por isso, buscamos proporcionar momentos de aprendizado, atualização e troca de experiências, fortalecendo o trabalho em equipe e garantindo um atendimento cada vez mais qualificado em nossas escolas", afirmou.

Segundo a Semed, as formações fazem parte da política permanente de valorização dos servidores da Rede Municipal de Ensino, buscando atualizar conhecimentos, aperfeiçoar práticas pedagógicas e administrativas e fortalecer o trabalho desenvolvido nas unidades escolares da rede pública.

*Fotos: Divulgação/Agecom