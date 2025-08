Educação de Aquidauana recebe mais de R$ 800 mil em investimentos

Juliano Dervalho / AGECOM

A entrega integra as ações em comemoração aos 133 anos do município.

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), entregou nesta quarta-feira (6), durante solenidade no auditório da pasta, um conjunto de investimentos que reforçam o compromisso da gestão com a qualidade da educação pública. Os recursos ultrapassam R$ 800 mil e foram aplicados na aquisição de um micro-ônibus escolar e na compra de materiais e equipamentos para escolas e CMEIs da rede municipal.

Estiveram presentes o prefeito Mauro do Atlântico, vereadores, secretários municipais, equipe da SEMED, diretores e coordenadores escolares, além de representantes dos conselhos de educação.

Entre os destaques está o novo micro-ônibus escolar, com capacidade para 30 alunos e equipado com ar-condicionado, acessibilidade, câmera de ré e sensor de estacionamento — garantindo mais segurança e conforto no transporte dos estudantes.

Também foram entregues brinquedos pedagógicos, materiais esportivos, mobiliário escolar, bebedouros, refrigeradores, freezers, carrinhos de bebê e ventiladores, ampliando a estrutura física e pedagógica das unidades de ensino.

Investimento de R$ 812 mil

Os recursos totalizam R$ 812.854,50, sendo R$ 636 mil provenientes do Ministério da Educação, por meio dos programas Escola em Tempo Integral e Caminho da Escola, além da contrapartida municipal de R$ 176.854,50.

Durante a cerimônia, o prefeito Mauro do Atlântico ressaltou o trabalho em conjunto com os servidores da educação e o legislativo. “Temos a missão de continuar buscando o aprimoramento do nosso IDEB. Esses investimentos são resultado de um esforço coletivo. Seguiremos firmes no fortalecimento da estrutura e do trabalho pedagógico”, afirmou.

A secretária municipal de Educação, Wilsandra Béda, destacou os avanços da rede. “Saímos da 57ª posição no ranking estadual para o 10º lugar. Isso é fruto de dedicação, investimento e compromisso com a qualidade do ensino em Aquidauana.”

O presidente da Câmara Municipal, vereador Everton Romero, reforçou a parceria entre os poderes. “Com diálogo e união, poderemos avançar ainda mais. A educação de Aquidauana tem sido valorizada, inclusive com um dos melhores salários do Estado.”

A solenidade contou ainda com a presença dos vereadores Sargento Cruz e Fred Frank, além dos secretários municipais e representantes dos conselhos do Fundeb e de Alimentação Escolar.

Com esses investimentos, a administração municipal reafirma sua prioridade em garantir educação pública de qualidade, infraestrutura adequada e valorização dos profissionais da área.

