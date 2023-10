Eleição para presidente da ACM de Piraputanga será no domingo

Rhobson Lima/ O Pantaneiro

No dia 29 de outubro, ocorrerá a eleição para a presidência da Associação Comunitária de Moradores do Distrito de Piraputanga, em Aquidauana. A votação será realizada na Escola Municipal Antônio Santos Ribeiro, e poderão votar os moradores com idade acima de 16 anos, proprietários de imóveis e locatários de comércios. Cada pessoa deve levar documento pessoal com foto, como RG e CNH, bem como um comprovante de residência, a fim de comprovar que reside no distrito.

A obrigatoriedade de apresentar um comprovante de residência foi aprovada com 28 votos favoráveis em uma Assembleia Geral da ACM. Alguns moradores estiveram presentes, sendo que apenas 9 deles discordaram da regra, e 5 não expressaram opinião. A nova regra de levar comprovante de residência virou polêmica e não agrada a todos.

Um dos moradores que apoiaram a ideia de exigir comprovantes de residência alegou que essa medida visa garantir a segurança dos moradores durante o processo de votação. Segundo ele, muitas pessoas que não residem em Piraputanga participam da eleição, o que pode prejudicar a escolha dos verdadeiros moradores.

"O objetivo da assembleia-geral e das regras de comprovante de residência é assegurar que a vontade dos moradores seja respeitada. Sabemos que há proprietários que nem vivem em Piraputanga e, no dia da votação, participam sem conhecer realmente a comunidade. Elaborei alguns panfletos para distribuir no distrito."

Na disputa pela presidência, Edson, da Chapa Ordem e Progresso, busca a reeleição. Ele destacou que, durante seu mandato de dois anos, realizou diversas ações, incluindo a coordenação diária dos funcionários municipais, a programação de roçagem, a limpeza do posto de saúde, da escola e das lixeiras, além de atender a solicitações gerais da comunidade.

O outro candidato, Eliel foi procurado pela reportagem e disse que está conduzindo reuniões com sua equipe para avaliar as implicações das novas regras estabelecidas pela Assembleia Geral.