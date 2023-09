Eleição para reitor e diretores-gerais do IFMS acontece nesta quarta

Andréa Marques e Robson Lubas Arguelho são os candidatos de Aquidauana para atuarem como Diretor-Geral nos próximos 4 anos / Divulgação

Nesta quarta-feira, 6, mais de 12 mil eleitores, entre estudantes, docentes e técnicos-administrativos, irão eleger, nas urnas, o reitor e os diretores-gerais dos dez campi do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) pelos próximos quatro anos.

Pela primeira vez, a votação será feita por meio de sistema on-line, o que permitirá à comunidade acadêmica votar de qualquer lugar, sem necessidade de presença física em uma unidade de votação.

A votação estará aberta entre 8h e 20h. Poderão votar todos os servidores do quadro de pessoal ativo permanente da instituição e estudantes do IFMS matriculados nos cursos técnicos, graduação e pós-graduação, presencial ou a distância.

Voto - É atribuído o peso de um terço para o voto dos docentes, um terço para técnico-administrativos e um terço para estudantes, em relação ao total de eleitores aptos a votar em cada segmento.

A apuração terá início ainda na quarta-feira, 6. A divulgação dos eleitos está prevista para ser oficializada até o dia 8.

Será considerado eleito o candidato que tenha obtido maior percentual de votação, considerando-se o peso da participação de cada segmento representado, em relação ao total de votos efetivados.

IFMS Campus Aquidauana

No Campus Aquidauana do IFMS, a atual Diretora-Geral, Hilda Ribeiro Romero deixará o cargo após 8 anos a frente da instituição.

Ao pleito local estão concorrendo a Pedagoga Andréa Marques e o Professor de Administração, Robson Lubas Arguelho.

Confira o currículo resumido de cada candidato a Diretor-Geral do Campus Aquidauana:

Candidata Andréa Marques

Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (2007) e em Letras pela Faculdade Claretiano (2014). Mestra em Letras (2010) e doutora em Letras (2021) também pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Atualmente é servidora pública no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, integrando, como pedagoga, o NUGED do campus Aquidauana. Desenvolve pesquisas sobre línguas indígenas, Esperanto e Análise de Discurso. Também realiza estudos e formação pedagógica sobre Educação Inovadora para o desenvolvimento da autonomia dos estudantes. Possui diversos cursos na área de Gestão Pública pela Escola Nacional de Administração Pública (ENAP).





Candidato Robson Lubas Arguelho

Professor no IFMS campus Aquidauana desde 2016, Advogado (OAB nº 23944), Administrador (CRA nº 8160), Licenciado no Ensino Profissionalizante. Especialista em Sistemas de Informação e Mestre em Administração Pública pela UFGD. Técnico Administrativo na função de Técnico de Laboratório /Administração UFGD entre os anos de 2011 e 2016. Professor Pesquisador I -Supervisor de Estágio na Universidade Aberta do Brasil - UAB/EaD-UFGD. Professor Formador também na UAB/EaD-UFGD e Professor Voluntário na UFMS (Campus Aquidauana) em disciplinas na área do Direito. No IFMS, atuou como Diretor de Relações Institucionais – Direl e Diretor Executivo da Reitoria – Diret. Atualmente cursando especialização em Direito Educacional.