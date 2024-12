Eleitos para 2025-2028 são diplomados em Aquidauana

Toninho Welton

O município de Aquidauana realizou na terça-feira (17) a diplomação dos candidatos eleitos para os cargos de prefeito, vice-prefeito, vereadores e suplentes, que irão conduzir a cidade pelos próximos quatro anos. A cerimônia foi realizada no Anfiteatro Prof.ª Dóris Mendes Trindade, da Unidade I da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).



O prefeito eleito, Mauro Luiz Batista, conhecido como Mauro do Atlântico, e o vice-prefeito, Murilo Acosta da Silva, receberam seus diplomas em um evento marcado por emoção e compromissos.



LEGADO E RESPONSABILIDADE



Em entrevista ao jornal O Pantaneiro, Mauro destacou a importância do momento. “Com a graça de Deus, transformo um sonho em realidade. Esse é um trabalho que continua o legado do prefeito Odilon, com foco na responsabilidade e na implementação do plano de gestão dividido em etapas. Vamos manter os serviços essenciais e trabalhar para o desenvolvimento de Aquidauana”.



Ao falar sobre o futuro, o prefeito eleito anunciou que o secretariado será divulgado após o Natal, nos dias 26 ou 27 de dezembro, e garantiu que sua administração será marcada por seriedade e compromisso com a população.







A TRANSIÇÃO E UM LEGADO DE DESENVOLVIMENTO



Presente na cerimônia, o atual prefeito Odilon Ribeiro encerrou seu segundo mandato com orgulho e satisfação pelos avanços conquistados ao longo de oito anos. Odilon destacou que o município cresceu em infraestrutura, turismo e autoestima.



“Aquidauana está no rumo certo, com projetos como a rota bioceânica, a pavimentação de bairros e o fortalecimento do turismo. Deixo a cidade em boas mãos e com a certeza de que o Mauro e sua equipe darão continuidade ao progresso,” afirmou.



CÂMARA MUNICIPAL: NOVOS DESAFIOS



A Câmara de Vereadores também foi renovada. Entre os eleitos, Nilson Pontim foi o mais votado da história de Aquidauana, com 1.297 votos. Ele reforçou o compromisso com o desenvolvimento e o papel fiscalizador do Legislativo.



“Com essa votação expressiva, a responsabilidade aumenta. Vamos trabalhar para atrair mais investimentos e fortalecer setores como turismo e infraestrutura. Nosso compromisso é com toda a população de Aquidauana,” declarou Pontim.



A vereadora Wilsandra Aparecida de Lima Beda, a Professora Wil, também foi destaque como a mulher mais votada da cidade. Em sua fala, enfatizou a importância da educação e prometeu defender políticas públicas que beneficiem diretamente os aquidauanenses.







JUIZ ELEITORAL



Durante a cerimônia, o juiz eleitoral Juliano Dualibi Baugart Pinto reforçou a importância da democracia e do respeito às instituições, destacando o papel dos eleitos no fortalecimento da confiança da população.



“Hoje celebramos a vontade soberana do povo, expressa nas urnas de forma legítima e transparente. Aos diplomados, cabe a responsabilidade de honrar essa confiança, trabalhando para o bem-estar coletivo, com ética, dedicação e respeito às leis. A Justiça Eleitoral continuará vigilante no cumprimento de sua missão, garantindo que a democracia seja sempre protegida”.



NOVOS RUMOS PARA AQUIDAUANA



A diplomação marcou o início de um novo ciclo político-administrativo. Com uma equipe eleita comprometida, a cidade de Aquidauana tem grandes expectativas para os próximos anos.



Ao final da cerimônia, a mensagem de Natal e Ano Novo dos líderes foi de união e esperança, reforçando o desejo de que 2025 seja um ano de prosperidade e crescimento para o município e sua população.







LISTA DE DIPLOMADOS



Prefeito: Mauro Luiz Batista (Mauro do Atlântico)

Vice-prefeito: Murilo Acosta da Silva



Vereadores eleitos:

Nilson Pontim – 1.297 votos

Wilsandra Aparecida de Lima Beda (Professora Wil) – 982 votos

João Carlos da Silva – 945 votos

Maria de Fátima Souza – 873 votos

Paulo Roberto Mendes (Paulinho do Povo) – 856 votos

Antônio Pereira dos Santos (Toninho da Saúde) – 821 votos

Carla Regina Moreira – 798 votos

Luiz Fernando Alves – 762 votos

Marcos Aurélio Ramos – 728 votos

Renata Oliveira Costa – 693 votos

Roberto Dias – 672 votos



Suplentes:

Eduardo Silva – 659 votos

Patrícia Fernandes – 638 votos

Cláudio Henrique Santos – 622 votos