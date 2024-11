Elizabeth Reis é a vencedora do sorteio de R$ 500 da Dois Irmãos Conveniência

Elizabeth e Rhobson, do jornal O Pantaneiro / O Pantaneiro

Imagina só ter a sorte de ganhar no início do mês R$ 500? A moradora de Aquidauana, Elizabeth Reis estava ligadinha no ao vivo do Jornal O Pantaneiro e foi a sortuda que levou o dinheiro para casa, na noite de sábado (2).

A promoção foi feita pela Dois Irmãos Conveniência, Padaria e Açougue com sorteio de R$ 500 para quem acompanhasse o ao vivo do jornal e respondesse a pergunta secreta.

Rhobson Lima estava no local e perguntou aos telespectadores quem era a funcionária mais antiga da Dois Irmãos.

Muitos responderam que era a Gi, mas a resposta correta veio da Elizabeth: a funcionária mais antiga é a Maria!

Assim que foi anunciada a ganhadora do prêmio, Eli correu até a conveniência e se encontrou com Rhobson.

Ela disse estar sempre ligada no O Pantaneiro e que não sai da Dois Irmãos. "Sou frequentadora assídua daqui e sempre acompanho o jornal. Quando você perguntou quem era a mais antiga eu respondi na hora que era a Maria. Estou muito feliz de poder começar o mês com esse dinheiro. Veio em boa hora".