Bombeiros atendem a 21 emergências em Aquidauana em 24 horas

Em 24 horas, da noite de sábado até a noite de domingo (9), o Corpo de Bombeiros de Aquidauana atendeu 21 ocorrências, entre incêndio e acidentes de trânsito.

Na madrugada de ontem, domingo, por volta das 01h46min, a guarnição foi acionada para atender um acidente de trânsito.

No local, Rua Antônio Campelo próximo ao Atlântico, foi constatado uma queda de moto, a vítima, com iniciais LNS, 23 anos do sexo masculino, apresentava ferimentos corto-contuso na face e escoriações abrasivas no ombro direito e nas mãos e odor etílico.

Foi atendida com os primeiros socorros no local e transportada ao Pronto Socorro de Aquidauana.

Na noite de sábado, por volta das 20h36mim a guarnição do Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi acionada para atender um acidente de trânsito.

No local, foi constatado uma colisão entre duas motocicletas, Rua Antônio Campelo com Alberto Chebel, a guarnição se deparou com três vítimas uma do sexo feminino com iniciais BGS de 21 anos e duas do sexo masculino, com iniciais KJP de 18 anos e MJOL de 23 anos.

As vítimas recusaram ser transportadas ao hospital.

Ainda no sábado, por volta das 19h36min a guarnição do Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi acionada para atender um acidente de trânsito.

No local, estrada parque próximo ao Lions Clube, a guarnição se deparou com o jovem DDB de 21 anos, consciente e orientado, decúbito dorsal, apresentava escoriações nas costas, nas mãos e nos membros inferiores.

A guarnição realizou os primeiros socorros no local e transportou a vítima até o Pronto socorro de Aquidauana.

Segundo informações da vítima, um veículo não identificado colidiu na traseira de sua motocicleta.

A outra ocorrência foi um Incêndio em vegetação na Rua Rio Branco. Pela foto, é possível que a proporção do fogo no local.