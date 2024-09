Em 24h, Aquidauana aparece entre as cidades com menor umidade do país

Região enfrenta onda de calor

Em 24h, Aquidauana figurou entre as cidades do Brasil com menor índice de umidade relativa do ar.



O parâmetro é feito pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) que apontou que, o município registrou umidade relativa do ar em apenas 13%.



Com a porcentagem, Aquidauana figurou na posição 125 entre todas as cidades do Brasil com menor umidade relativa do ar.



Vale lembrar que, conforme a OMS (Organização Mundial da Saúde) porcentagens abaixo de 20% colocam toda a população da localidade em alerta, pois oferecem risco à saúde.



Calorão



A baixa umidade do ar é o resultado da combinação de uma nova onda de calor combinada com a falta de chuvas na região e até no Estado.



Segundo o instituto, em 24h Aquidauana também figurou entre as cidades que registrou maior temperatura no Brasil.

Com termômetros em 39.1, a cidade ficou em 38º na posição de município mais quente do país.



Cuidados



- Hidratação Adequada: A baixa umidade e o calor aumentam o risco de desidratação. Beba bastante água ao longo do dia, mesmo que não sinta sede. Evite bebidas alcoólicas e cafeinadas, que podem aumentar a perda de líquidos.



- Proteção da Pele: Utilize protetor solar com fator de proteção alto e aplique-o a cada duas horas, principalmente se estiver exposto ao sol direto. Use roupas leves, de cores claras e chapéus para proteger a pele.



- Evitar Exposição Prolongada ao Sol: Reduza atividades físicas ao ar livre durante os períodos mais quentes do dia, especialmente entre 10h e 16h. Caso precise estar ao sol, faça pausas frequentes em áreas sombreadas e frescas.



- Umidificação do Ambiente: Considere o uso de umidificadores ou coloque recipientes com água próximos a fontes de calor para ajudar a aumentar a umidade do ar dentro de casa. Manter ambientes umidificados pode ajudar a prevenir problemas respiratórios e irritações na pele.



- Monitoramento de Sintomas: Esteja atento aos sinais de desidratação e insolação, que incluem sede intensa, boca seca, urina escura, fraqueza, tontura e dor de cabeça. Se sentir algum desses sintomas, procure imediatamente um local fresco e beba água.



- Cuidado com Crianças e Idosos: Crianças e idosos são mais vulneráveis ao calor e à baixa umidade. Garanta que estejam bem hidratados e em ambientes frescos. Preste atenção especial aos sinais de desconforto e tome medidas rápidas para aliviá-los.



- Manutenção da Saúde Respiratória: A baixa umidade pode agravar problemas respiratórios. Se possível, mantenha o ambiente livre de poeira e poluentes, e utilize umidificadores para manter a umidade em níveis confortáveis.



Manter-se bem informado e adotar essas medidas pode ajudar a proteger sua saúde durante períodos de calor intenso e baixa umidade.