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Acima da média

Em apenas quatro dias, Aquidauana registrou mais que o dobro da chuva esperada para junho

Fim de semana foi marcada por tempestades no município e região

Anibal Placêncio

Publicado em 15/06/2026 às 11:00

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Manhã deste domingo foi marcada por céu encoberto e chuvas em diversos pontos de Aquidauana / O Pantaneiro

Em apenas quatro dias, Aquidauana registrou um volume de chuva superior ao esperado para todo o mês de junho. Considerado o período de quinta-feira (11) até este domingo (14), o acumulado chegou a 101,4 milímetros, mais que o dobro da média histórica de 48,5 milímetros prevista para todo o mês, conforme dados do meteorologista Natálio Abrão.

O volume expressivo ajuda a explicar os transtornos registrados nos últimos dias, incluindo o adiamento de eventos, dificuldades em algumas estradas e diversos pontos da cidade afetados pelas precipitações constantes. Apesar disso, a previsão indica uma mudança no cenário climático ao longo desta semana.

Depois de vários dias marcados por chuvas frequentes e céu encoberto, o tempo deve voltar a ficar estável em Aquidauana e região a partir desta segunda-feira (15). A previsão aponta predomínio de sol entre nuvens e ausência de chuvas - pelo menos, até quinta-feira (18).

Aquidauana não foi a única cidade sul-mato-grossense a registrar volumes expressivos de chuva nos últimos dias. Dados compilados por Natálio Abrão apontam que outros municípios também superaram a média climatológica de junho, entre os quais Campo Grande, Três Lagoas e Bonito, evidenciando a intensidade do sistema meteorológico que atuou sobre Mato Grosso do Sul durante a primeira quinzena do mês.

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