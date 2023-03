Bateria de lancha de pesca é furtada em Aquidauana

Fachada da 1° Delegacia de Aquidauana / O Pantaneiro

Um morador do Bairro Guanandi, de 46 anos, procurou a Polícia Civil após ter o bateria de sua lancha de pesca furtado no último sábado, 25, no município de Aquidauana.

Ele contou que a um tempo atrás havia contratado pessoas para fazer uma reforma na lancha. A bateria que foi furtada ficava na parte de baixo do objeto e segundo o dono teria que conhecer a embarcação para saber onde estava a bateria.

Além da bateria, outras coisas já haviam sumido da embarcação: latas de tintas, fiação e o dono começou a ficar preocupado.

O caso foi registrado e será investigado pela delegacia da área.