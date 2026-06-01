Em Aquidauana, Beto Pereira discute o andamento da duplicação da BR-262

A Câmara Municipal de Aquidauana realizou uma audiência pública para discutir a duplicação e sinalização da BR-262, rodovia que conecta Campo Grande a Aquidauana e Anastácio, integrando o corredor estratégico da Rota Bioceânica.

Durante o evento, o deputado federal Beto Pereira celebrou os avanços conquistados pela bancada federal e reafirmou seu compromisso de acompanhar cada etapa do processo.

O início do debate foi marcado pelo lançamento do edital, na última quarta-feira (27), pelo DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), para contratar a empresa responsável pela elaboração dos estudos e projetos de engenharia do trecho. O certame, no valor de R$ 11,6 milhões, está dividido em duas etapas: a primeira abrange 59,9 km entre o entroncamento da MS-352/355 em Terenos e o entroncamento da MS-162, que dá acesso a Dois Irmãos do Buriti (km 383,9 ao km 443,8), com custo estimado em R$ 6.061.050,64.

A segunda etapa inclui o trecho da MS-162 até o entroncamento com a Avenida JK em Anastácio/Aquidauana, cobrindo 45,8 km (km 443,8 ao km 489,6), com custo previsto de R$ 5.589.817,53.

Diante das expectativas da população, Beto Pereira enfatizou que a duplicação é uma necessidade urgente. Ele também destacou o avanço das obras da BR-262 entre Três Lagoas e Ribas do Rio Pardo, além do prolongamento da BR-419 de Rio Verde de Mato Grosso a Rio Negro até Dois Irmãos do Buriti, ressaltando que os investimentos na infraestrutura viária de Mato Grosso do Sul estão se concretizando.

"É um sonho realizado pela bancada, pelos prefeitos da região pantaneira e, principalmente, pela população que anseia pelo desenvolvimento do estado e da região", declarou o deputado.

A contribuição do trabalho da bancada já é evidente em trechos de pavimentação na rodovia, que está sendo realizada com asfalto de qualidade. "Esta audiência é uma das mais importantes, pois surgem dúvidas e já algumas cobranças. Qual é o prazo para a execução da duplicação? Quantas etapas a obra terá? Haverá novas interdições ou rotas? No trecho de Campo Grande, a partir do Indubrasil até Terenos, uma nova rota será criada, evitando o trânsito pelo meio do distrito", afirma Beto.

O prefeito de Aquidauana, Mauro Atlântico, anunciou a iniciativa de elaborar uma carta institucional do município solicitando celeridade na conclusão do projeto. "Estamos falando de segurança e de vidas, evitando que sejam ceifadas na rodovia e reduzindo acidentes fatais", afirmou o prefeito.

Proponente da audiência, o vereador Sargento Cruz destacou que a BR-262 é utilizada diariamente por trabalhadores, estudantes e no escoamento da produção regional, e que o aumento de acidentes envolvendo pessoas e animais torna o investimento imprescindível.

A audiência também contou com a presença do senador Nelsinho Trad, do deputado estadual Renato Câmara e dos ex-prefeitos de Aquidauana Odilon Ribeiro e Fauzi Suleiman.